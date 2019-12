© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Gara di esordio per mister Castori sulla panchina del Trapani, che domani farà visita al Pescara.

Diverse le defezioni che il tecnico dovrà fronteggiare: Canino, Del Prete e Da Silva in difesa e Golfo e Tulli in attacco.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Carnesecchi, Dini, Stancampiano

Difensori: Candela, Cauz, Fornasier, Grillo, Jakimovski, Minelli, Pagliarulo, Scognamillo, Strandberg

Centrocampisti: Aloi, Colpani, Corapi, Luperini, Moscati, Taugourdeau

Attaccanti: Biabiany, Evacuo, Nzola, Pettinari, Scaglia.