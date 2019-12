© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Alle 15 il Pescara ospiterà il Trapani per la gara valida per la 17a giornata di Serie B. Di seguito ecco le scelte dei due allenatori per le formazioni di partenza:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. Allenatore: Zauri

TRAPANI (4-4-2): Agazzi; Valzania, Ciofani, Mogos, Bianchetti, Migliore, Castagnetti, Caracciolo, Terranova; Kinglsley, Ceravolo