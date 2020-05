Pescara, Tumminello: "Il mio ambiente ideale. Adesso c'è voglia di rientrare più forte di prima"

Con un passato nel settore giovanile della Roma, Marco Tumminello, attaccante del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv: “Il recupero dall’infortunio? Ancora non sono al top della forma perché comunque questi due mesi di quarantena mi hanno un po’ scaricato di forma. Stando a casa ad allenarmi e non sul campo non è la stessa cosa. Alla fine il ginocchio sta recuperando bene e siamo quasi all’ottavo mese di infortunio, a maggio. Penso che questa quarantena mi è servita tanto per recuperare per il ginocchio però mi ha ritardato un po’ il rientro. Ero pronto per rientrare ad aprile contro l’Empoli. Il Pescara? Avevo trovato il mio ambiente perfetto per rilanciarmi dopo due stagione tra infortuni e aver giocato poco. Ho scelto Pescara perché era la piazza che mi dava l’opportunità di giocare ed è andato tutto bene. Poi purtroppo è arrivata questa doppia sfiga dopo due anni dal primo infortunio ed ora bisogna fare come prima, rientrare più forti e tornare a segnare".