© foto di Federico Gaetano

Questo 2018 che sta per concludersi per il Pescara è stato un anno da incubo lontano dall’Adriatico. La squadra del presidente Sebastiani infatti ha visto in appena tre volte lontano dall’Abruzzo (Foggia il 20/01, Terni il 28/04 e La Spezia il 19/10) in 20 gare. Un campanello d’allarme per la squadra ora guidata da Bepi Pillon a cui il presidente Sebastiani, come riporta Il Centro, ha chiesto un cambio di passo poiché ormai le squadre conoscono e studiano il modo di giocare del Pescara e sanno come disinnescarlo in trasferta. Ora toccherà al tecnico trovare un piano B che possa cambiare la rotta lontano da casa e permettere al Pescara di lottare seriamente per la promozione in Serie A.