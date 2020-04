Pescara, uova pasquali all'ospedale. Pres.: "Sanità italiana non è seconda a nessuno"

vedi letture

Un uovo di cioccolato per ringraziare tutto il personale sanitario da tempo in prima linea contro l'emergenza Covid-19: questo è stato il dono del Pescara all'ospedale cittadino. Commentato dal presidente Daniele Sebastiani: "E' per noi un onore partecipare a una raccolta fondi a favore di persone finora troppo spesso bistrattate ma che hanno dimostrato, nel momento in cui si doveva, che l'Italia che lavora vera,ente, no quella che chiacchiera, quando c'è da fare i fatti c'è sempre. Io li ho voluti ringraziare anche ieri attraverso i nostri canali ufficiali, lo faccio anche ora: la sanità pubblica ha dimostrato che l'Italia non è seconda a nessuno, anzi. Come Pescara faremo ancora molte altre cose, ne abbiamo fatte in passato ma noi per queste forme di aiuto sono fondamentali: queste persone che sono in prima linea per noi, e che fanno qualcosa di straordinario, sono angeli e vanno sostenuti. Dispiace per chi non ce l'ha fatta, ma noi abbiamo un grande cuore, e ce la faremo a sconfiggere questo maledetto virus: insieme ne usciremo, e ne usciremo ancora meglio".