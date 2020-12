Pescara, Valdifiori: "Con il Monza successo meritato, adesso continuiamo a lavorare"

vedi letture

Dopo il successo contro il Monza, il centrocampista del Pescara Mirko Valdifiori ha parlato alla stampa: "L'importante è che la squadra abbia trovato la vittoria, non la mia prestazione - riporta Pescarasport24.it -. Si è visto sin da subito che la volevamo a tutti i costi. Ed è un successo meritato, potevano subire il contraccolpo psicologico di aver incassato il 2-2 nonostante l'uomo in più e invece non è stato così, grazie allo spirito di squadra. Con un cambio di allenatore i giocatori si sentono più responsabilizzati, ci siamo compattati e resi conto della nostra classifica. Mister Breda ha trovato una squadra un po' sfiduciata, per mille motivi, e ci ha trasmesso fiducia e tranquillità. Questa squadra quando riuscirà a uscire da questa situazione potrà anche praticare un calcio più bello e verticale, ma adesso contano i punti perchè è un momento delicato. E questa vittoria contro una corazzata della B ci può dare davvero autostima. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, anche sulle palle inattive difensive perchè siamo anche strutturati fisicamente per non subire".