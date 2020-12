Pescara, Valdifiori: "Il nostro è un grande gruppo. Breda ci ha trasmetto tranquillità"

vedi letture

E’ toccato a Mirko Valdifiori, centrocampista del Pescara, analizzare il momento del club affidato la scorsa settimana a Roberto Breda dopo il successo contro l’Ascoli (fonte PescaraSport24): “La partita contro l'Ascoli è stata una vittoria importante, c'erano due squadre che avevano cambiato allenatore e quando avviene questo cambio i giocatori si sentono responsabili perché siamo noi che andiamo in campo. Ci tenevamo a fare bene, a dare un segnale con Mister Breda e soprattutto perché era un derby. Sappiamo quanto è sentita questa partita tra le due tifoserie e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi in questo momento difficile. Abbiamo affrontato la gara con determinazione e la giusta cattiveria di una squadra che si è resa subito conto di essere in una posizione di classifica difficile ma che vuole uscirne il più presto possibile. Mister Breda ci ha trasmesso da subito la sua tranquillità ma anche la sua fiducia nei nostri confronti, ha usato parole che ci sono entrate dentro e che ci hanno fatto capire il momento che stavamo vivendo e che magari, sin dal primo giorno con lui, potevamo cercare di uscire insieme da questa situazione. Abbiamo fatto solo il primo passo ma sappiamo che la strada è ancora lunga dato che dopo il successo con il Cittadella non siamo riusciti a dare continuità a quella vittoria. Da oggi inizieremo a prepararci bene perché vogliamo dare continuità a questa vittoria conquistata contro l'Ascoli e cercheremo di fare la stessa prestazione anche contro il Vicenza. Mi metto sempre a disposizione degli allenatori, come lo feci con Oddo ora lo faccio con Breda. Si cerca di fare quello che chiede l'allenatore in campo, a volte puoi riuscirci o meno ma non devono mancare mai l'impegno e l'atteggiamento. Penso che venerdì sera tutta la squadra, anche chi è entrato dalla panchina, abbia tirato fuori quell'atteggiamento giusto per l'ambiente che vuole tornare a respirare l'aria pulita dopo un inizio di campionato molto difficile. Questo Pescara ha la fortuna di avere un grande gruppo che ha sempre cercato di aiutarsi. è normale che non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo mantenere l'equilibrio giusto, non sentirci dei brocchi quando perdiamo e nemmeno esaltarci quando vinciamo, però ad Ascoli c'è stata una grande risposta di squadra, si vedeva la corsa in più per il compagno, la voglia di aiutarsi, l'incitamento dei compagni che stanno in panchina perché fanno parte dell'economia di un gruppo. Vogliamo continuare così perché quando vinci la sera stai meglio, si vive bene e soprattutto si torna in campo con un entusiasmo differente per preparare al meglio queste partite. A mister Breda piace giocare in verticale, anche a me personalmente piace perché gli anni migliori sono stati giocando in questa maniera con Sarri. Il secondo gol sembrava una semplice ripartenza ma è stata una giocata preparata durante la settimana e questo fa piacere perché quando provi delle giocate sia a livello offensivo che difensivo e le ritrovi in partita ti danno beneficio, stimoli in più e autostima nel riprovarle al meglio questa settimana. Abbiamo molto da migliorare e questo ce lo siamo detti anche dopo la partita, sicuramente c'è stata questa grande voglia di portare a casa il derby. Il Vicenza? è una squadra esperta con un allenatore che prepara molto bene le partite a livello tattico e penso che abbia perso solo 2-3 gare. Una squadra che ha pareggiato molto e prepara le gare sull'avversario. Hanno giocatori di esperienza come Meggiorini, Rigoni e Cinelli, tutti giocatori che hanno fatto la Serie A e conoscono la categoria. Sarà una partita difficile ma giochiamo in casa e spero che questa vittoria ci dia molta autostima su quello che andremo a proporre e la prepareremo cercando di seguire il mister nei dettagli, poi sarà il campo a dire chi avrà la meglio ma sono convinto che se giocheremo con l'atteggiamento di venerdì potremo toglierci grandi soddisfazioni perché c'è molta qualità. Ci siamo detti di guardare una partita dopo l'altra senza fare programmi o guardare oltre. Sabato arriverà il Vicenza e non dobbiamo guardare la classifica. Cerchiamo di fare più punti possibili e dopo la guarderemo”.