Pescara, Valzania: "Il gol una soddisfazione. Pillon ci ha dato energia"

Dopo il pareggio di Palermo, il giocatore del Pescara Luca Valzani ai microfoni di rete8.it ha detto: "Tornare al gol è stata una bella soddisfazione. Certo, è stato un po' fortunoso, ma almeno ci ha permesso di pareggiare la partita. Anche se avremmo potuto portare a casa l'intera posta, ma evidentemente in questo momento ci manca ancora qualcosa. Comunque abbiamo fatto un grande passo avanti, perché fare risultato a Palermo in uno stadio così importante e contro una grande squadra non era facile. Abbiamo fatto una grande partita, imponendo il nostro gioco, quindi siamo molto soddisfatti... Pillon? Ci ha trasmesso tanta tranquillità ed energia positiva".