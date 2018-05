Pescara, verso l'ultima di campionato: problemi per Fornasier

© foto di Giuseppe Scialla

Allenamento pomeridiano per il Pescara di Giuseppe Pillon in vista della prossima partita Serie B ConTe.it #VeneziaPescara in programma venerdì 18, ore 20.30, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Video e lavoro su campo sotto sotto il duluvio al Delfino Training Center. Differenziato per Cesare Bovo e Mattia Proietti. Terapie per Antonio Balzano. Termina anzitempo Michele Fornasier per infiammazione tendine.