Pescara-Vicenza 2-3, le pagelle: Galano e Jallow sugli scudi. Guerra ingenuo

PESCARA-VICENZA 2-3

Marcatori: 3'Memushaj(P), 7'Meggiorini (V), 25' Jallow (V), 70'Dalmonte (V), 71'Galano (P)

PESCARA

Fiorillo 6 - Incolpevole in occasione dei gol realizzati dal Vicenza. Attento sullo sviluppo dell'azione scegliendo sempre bene il tempo delle uscite.

Antei 5 - La scarsa condizione è un'attenuante ma compie errori grossolani di valutazione e si dimostra troppo precipitoso nell'affondare gli interventi in fase di marcatura.

Bocchetti 6 - Combatte con le unghia e con i denti contro uno scatenato Jallow, non è supportato a dovere dai compagni di reparto.

Jaroszynski 5,5 - Stanamente timido e poco reattivo in fase di copertura, la catena destra degli avversari lo mette a dura prova.

Omeonga 5,5 - Da una grossa mano in fase di non possesso, ma raramente si presenta nella metà campo avversaria creando di rado superiorità numerica sulla fascia. (Dal 60' Capone 6 - Entra subito in partita, si inserisce bene nei meccanismi di gioco ma non riesce a incidere in area di rigore).

Memushaj 6,5 - Abilissimo a girare in rete dopo pochi minuti, solita partita intelligente in mezzo al campo condita da tanto dinamismo e aggressività sui portatori di palla avversari.

Valdifiori 6 - Disegna sempre tracce interessanti per i compagni ed è sempre pronto a ricevere il pallone anche se raddoppiato nella marcatura. (Dal 73' Fernandes 6 - Si mette al servizio della squadra continuando a gestire in maniera ordinata i palloni in mezzo al campo. Fa espellere Gori e Dalmonte).

Maistro 5,5 - Tanta corsa e impegno ma non riesce a supportare entrambe le fasi come vorrebbe e come saprebbe fare. (Dal 79' Bocic s.v.).

Crecco 6 - Inizia sprintando sulla sinistra offrendo una serie di pallone interessanti in area di rigore. Cala con il passare dei minuti, preoccupandosi più di dare sostegno in difesa.

Galano 7 - Va a intermittenza, ma quando si accende sono sempre dolori per la retroguardia avversaria. Catalizzatore di ogni manovra offensiva degli abruzzesi, riapre il match con una giocata delle sue.

Ceter 6,5 - Fisico devastante, gli avversari gli sbattono addosso. Svaria per tutto il fronte offensivo dimostrandosi indispensabile alla manovra degli abruzzesi, da classico centravanti moderno. (Dal 60' Ventola 6 -Pochi guizzi ma quantomeno rifornisce costantemente l'area di rigore con i suoi traversoni come gli chiede il mister).

VICENZA

Perina 5 - Alterna buoni interventi ad amnesie colossali che per poco non permettono agli avversari di pareggiare. Poco preciso nelle uscite e nei rinvii dal fondo.

Zonta 6 - Parte in affanno e non riesce a trovare le misure alle discese degli abruzzesi dalla sua parte. Migliora sensibilmente con il passare dei minuti, mostrando intelligenza tattica e solidità.

Padella 6 - Dopo lo shock iniziale riesce a rimettersi in sesto sfoderando una prova attenta e autoritaria. Difficile per gli avversari entrare in possesso della sfera in area di rigore vicentina.

Cappelletti 6,5 - Sopperisce a una prima frazione con qualche balbettio di troppo con una ripresa di tutt'altro livello, riuscendosi ad opporre alla strapotenza fisica di un armadio da area di rigore quale Ceter.

Barlocco 5,5 - La volontà non gli manca, ma troppo spesso si fa prendere alle spalle dalle offensive degli avversari. Esce stremato dopo aver macinato un'infinità di kilometri. (Dall' 85' Giacomelli s.v.).

Guerra 6,5 - Crea parecchi grattacapi alla difesa avversari con i suoi continui tagli in area di rigore. Dialoga bene con i compagni, non riesce ad incidere sottoporta. (Dal 77' Bizzotto s.v.).

Cinelli 6 - Si abbassa spesso facendo di fatto il terzo centrale di difesa ma non disdegna lo sganciamento in avanti quando ne ha l'occasione.

Rigoni 5,5 - Più ombre che luci, non riesce a essere protagonista nella manovra della propria squadra. Encomiabile per come si sacrifica nel finale di gara, opponendosi con qualsiasi mezzo all'arrembaggio del Pescara.

Dalmonte 6,5 - Partita perfetta fino al fallo inutile e pericoloso che gli costa il cartellino rosso. Per il resto è un moto perpetuo sulla fascia, il peso offensivo della manovra dipende parecchio dalle sue giocate.

Jallow 7 - Primo tempo devastante, assist per Meggiorini e colpo da biliardo per il gol dell'1-2. Cala vistosamente nella ripresa ma è un fattore determinante per la vittoria. (Dal 66' Gori 4,5- Rischia di compromettere la gara con un intervento troppo avventato a centrocampo. L'espulsione forse è esagerata, ma cartellino a parte, non si vede praticamente mai se non per una sponda di testa che favorisce la battuta a rete di un compagno).

Meggiorini 7 - Oltre a gol, quello che impressiona è l'abnegazione con cui si abbassa quasi sulla linea di centrocampo a schermare i tentativi di iniziare l'azione degli avversari. Tutto questo a 35 anni, chapeau. (Dal 77' Da Riva s.v.).