Pescara-Vicenza, striscione in curva per ricordare il più longevo gemellaggio del nostro calcio

“Stadi chiusi. Gente distante. Riabbracciare i nostri fratelli sarà la gioia più grande”. Recita così uno striscione appeso in curva dagli ultras pescaresi in occasione della sfida contro il Vicenza di oggi. Un modo per festeggiare il gemellaggio più longevo e antico del nostro calcio, ben 43 anni, nonostante si giochi a porte chiuse e ovviamente sia vietato ai supporter veneti di spostarsi in Abruzzo.