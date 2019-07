Pescara, vittoria in amichevole: 8-1 al Delfino Flacco Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buona la prima per il Pescara. La squadra di Luciano Zauri supera la Delfino Flacco Porto per 8-1 nel primo test amichevole stagionale. Dopo il 3-0 del primo tempo firmato da Brugman, Marras e Ta Bi, i biancazzurri nella ripresa segnano altri 5 gol con Borrelli, Di Grazia (doppietta per lui), Crecco e Cisco.