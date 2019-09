Pescara, Vitturini: "Gruppo solido, lo abbiamo dimostrato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Cosenza, in casa Pescara, come riferiscono i canali ufficiali del club, è il difensore del Pescara Davide Vitturini a fare il punto della situazione: "Sono stato felicissimo di essere partito titolare, è stata una gara difficile, lo sapevamo, oltre al campo e il caldo abbiamo trovato un avversario che ci costringeva ad abbassarci e a giocare in mezzo al campo le seconde palle, ma abbiamo dimostrato di essere solidi, una squadra che può giocarcela con chiunque. La vittoria ci dà ora la possibilità di lavorare con serenità durante la settimana, migliorando solo quello che non è andato".

Sul suo ritorno a Pescara: "Ho fatto esperienze che mi hanno aiutato ad arrivare qui, chi esce dalla Primavera, se questa non è una di alto livello, deve fare un percorso obbligato che passa anche da campionati minori, in C, ma io sono felice di averlo fatto. Il mister mi conoscevano già, sono felice che dal ritiro mi sto giocando le mie carte: voglio dare una mano quando sono chiamato in causa".