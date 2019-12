Pescara, Vitturini: "Scontento per il ko e anche a livello personale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Vitturini ha commentato nella mixed zone il ko contro il Frosinone: "Siamo tanti e il mister fa delle scelte in base anche alla forma fisica. Purtroppo sono rimasto fuori alcune volte, il mio compito è farmi trovare pronto".

Tua prestazione positiva ma il Pescara non è stato mai pericoloso: "Purtroppo non posso essere contento di questa partita, anche a livello personale perché per un errore banale concesso abbiamo preso gol e condizionato la partita che poteva finire tranquillamente in pareggio. Noi abbiamo provato in base alle caratteristiche della squadra che il mister aveva schierato a fare quello che potevamo fare. Ora ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti".

La storia si ripete: Pescara poco incisivo e che prende gol: "Può succedere che prendi gol, ma dobbiamo fare tutti di più e dare il massimo lavorando di più", le sue parole riprese da TuttoPescaraCalcio.com.