vedi letture

Pescara, Zappa e Bocic nomi caldi sul mercato: Inter e Juve alla finestra

Nelle ultime uscite del Pescara si sono messi in luce due giovani che scaldano già il mercato in vista dell’estate: si tratta di Gabriele Zappa, terzino-goleador classe ‘99, e di Milos Bocic, attaccante classe 2000. Il primo, arrivato dall’Inter nell’affare Gravillon, può essere riacquistato dal club nerazzurro per 5 milioni di euro come concordato lo scorso anno. Ma sul giovane esterno destro si sta muovendo anche la Juventus che ha ottimi rapporti con il club abruzzese e punta anche l’altro gioiellono biancoazzurro. Arrivato in estate dall’Udinese il serbo si è dimostrato un ottimo jolly offensivo, dotato di forza fisica e tecnica, tanto da attirare le attenzioni bianconere che hanno iniziato a studiarlo da qualche tempo. La Juve potrebbe prelevarlo per fargli fare le ossa con l’Under 23. Lo riporta Il Messaggero nell’edizione abruzzese.