Pescara, Zappa: "La gara di Pisa può essere lo spartiacque della stagione"

"Sono del Pescara, anche se l’Inter ha un diritto di recompra. Ora cerco di dare il massimo per il Pescara, sono un giocatore biancazzurro e sono innamorato di questa città, quindi a tutto il resto non ci penso".

Dalle colonne del Il Messaggero - edizione Abruzzo, esordisce così il difensore Gabriele Zappa, punto fermo della retroguardia del Pescara: "Le mie prestazioni? Il lavoro ripaga sempre. Quello che fai durante la settimana, si vede in partita. Bisogna andare forte in allenamento per riuscirci anche nelle partite. So che devo migliorare nella fase di non possesso, ma quando ho la possibilità di spingere mi trovo molto bene. Nella Primavera dell’Inter giocavo anche terzino, quindi non è un problema giocare basso. Ora pensiamo al Pisa, serve continuità e dobbiamo continuare a far bene come contro la Juve Stabia. La vittoria di sabato scorso ci voleva, tre punti importanti per la classifica: può essere lo spartiacque della stagione".