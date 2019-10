Pescara, Zauri: "Abbiamo le giuste armi per affrontare il Benevento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gara ostica per il Pescara, che domani, tra le mura amiche, se la vedrà con il Benevento. Del match, in conferenza stampa, ne ha parlato mister Luciano Zauri: Oltre il risultato, che non si può nascondere, anche la settimana scorsa c'è stata la prestazione, abbiamo chiuso in crescendo anche se comunque abbiamo avuto 20-25' di black out. Abbiamo le nostre armi, comunque, e possiamo anche affrontare una corazzata come il Benevento: stiamo bene, la squadra c'è, tra oggi e domani farò le mie valutazioni per chi mandare in campo. Con la squadra parlo da luglio, vedo tante cose che magari voi da fuori non vedete: dal punto di vista dell''impegno e dell'atteggiamento non siamo mai mancati. Io in discussione? Mi ci sento sempre, e lo sono come lo sono tutti gli allenatori. Ricordiamoci comunque che i campionati si costruiscono dalla salvezza, esattamente come le case si fanno dalle fondamenta".

Nessun accenno, però, a moduli e formazione: "I moduli? Contro il Benevento possiamo usarli entrambi, tutto sta in come si interpretano. Abbiamo comunque trovato compattezza, ora dobbiamo pensare a fare più punti possibile".