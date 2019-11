Pescara, Zauri: "Bisogna vincere, non importa come"

Luciano Zauri

Il Pescara batte 3-0 il Pisa con le reti di Borelli, Galano e Machin. Il tecnico Luciano Zauri commenta la gara ai microfoni di ForzaPescara.com: "Bisogna vincere, il modo non importa. Sicuramente tutte le squadre di calcio vincono con un mix giovani ed esperti. Il risultato mi ha permesso di fare scelte diverse. Non do mai premi a nessuno, va in campo chi merita. Io non voglio alibi, se guardiamo però la lista degli indisponibili ci rendiamo conto che non abbiamo turnover. Continuare a cambiare non fa bene ne al singolo ne alla squadra. Detto questo grande partita dei ragazzi. La continuità? La cosa che non mi piace è il giudizio insensato. Mi dispiace sentire che Borrelli va in campo senza motivo. E’ un giocatore forte. Sta a me fare le scelte, in generale tutte le squadre di calcio quando trovano una quadratura giocano meglio. La formazione tipo? In alcune situazioni faccio fatica a capirla. Non so quale sia. Vorrei lavorare su uno pseudo assetto. Sono aperto a tutte le situazioni. Gli alti e bassi? E’ un alibi che non voglio perché abbiamo preso gol per colpa nostra. Dal punto di vista difensivo se lavorano assieme spesso trovi sfaccettature diverse. A volte le partite si costruiscono sugli episodi. Se giochiamo avanti abbiamo meno rischi. Il cambio modulo a metà ripresa? Se vi ricordate lo dico da sempre: se ho giocatori bravi in qualsiasi modo li metti in campo col giusto atteggiamento funzionano. Ci siamo adattati per farli male. Entrambe le cose combinate nella giusta maniera. Scelta tecnica per Bruno e Del Grosso. A me non importa niente di nessuno. Non ce l’ho con nessuno”.