Pescara, Zauri: "Col Trapani vogliamo vincere e vedremo come fare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riferisce pescarasport24.it, alle telecamere di Rete8 è intervenuto il tecnico del Pescara Luciano Zauri, che ha fatto un bilancio del momento della sua squadra: "A Frosinone purtroppo abbiamo perso, c'è rammarico perché quello che si prepara in settimana non funziona bene durante la partita, ma come al solito mi assumo tutte le responsabilità di quello che non funziona. Il calcio è fatto di risultati, spesso i giudizi sono figli dei risultati, andremo avanti con la massima serenità perché sappiamo quello che stiamo facendo e dove vogliamo arrivare, le sconfitte non fanno mai bene ma aiutano a lavorare bene durante la settimana. Contro il Venezia abbiamo giocato come sempre, sono convinto che i sistemi facciano il giusto, è sempre l'interpretazione di quello che si fa e la convinzione a fare la differenza. Sabato la squadra non era pronta, non sono stato bravo io a trasmettere quello che volevo ai miei giocatori, non ho nessun problema ad ammetterlo, la responsabilità è mia e non mi sono mai nascosto. Dispiace che le cose non siano andate come volevamo, sabato ne avremo un'altra e ci riscatteremo. Contro il Trapani vogliamo vincere e vedremo come fare".