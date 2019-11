Pescara, Zauri: "Empoli è una corazzata, anche se in difficoltà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della trasferta di Empoli il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa prima di partire alla volta di Pescina dove domani si terrà la rifinitura: “L’Empoli rientra tra le corazzate del campionato, hanno cambiato qualcosa per via degli infortuni, ma possono tornare alle origini. Nelle ultime settimane ha fatto poco in termini di risultati, ma resta una corazzata, Dobbiamo stare attenti alla loro rabbia e alla loro voglia di rivincita. - continua Zauri come riporta Pescarasport24.it - Senza la salvezza non facciamo nulla, quello è il primo obiettivo, poi penseremo ad altro. Sabato sarà una gara per autovalutarci contro una grande, a noi manca solo la continuità per consolidarci in una certa posizione di classifica. Vogliamo continuare a fare bene e abbiamo le carte giusto per riuscirci. Qualunque siano i risultati, che si vinca o si perda, è sempre il Pescara di Zauri. Io zemaniano? Lui è il maestro, ma non il mio credo, non mi piace subire troppi gol”.