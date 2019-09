Pescara, Zauri: "Entella prima con merito. Svincolati? Non convincono"

© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull’infortunio di Tumminello: “L’ho sentito prima dell’intervento ed era motivato. Ci vorrà tempo e non dovrà avere fretta, ma spero che torni a darci una mano il prima possibile. La sua assenza peserà, ma non ricorreremo agli svincolati. Non ci sono giocatori che mi convincono e poi ho Brunori, Maniero e anche Borrelli. Formazione? In avanti non ho ancora deciso, mentre a centrocampo probabilmente Kastanos sostituirà Palmiero. - continua Zauri come riporta Pescarasport24.it - All’Entella voglio fare i complimenti per quanto fatto lo scorso anno e per quello che sta facendo ora, come il Pordenone ha nel gruppo la propria forza. È una squadra molto solida, che gioca bene sia in impostazione sia in ripartenza e i nove punti conquistati non sono casuali”.