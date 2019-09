Pescara, Zauri: "Ho tante idee in testa, ma non la bacchetta magica"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone in programma domani sera che chiuderà una settimana molto intensa: “Proveremo a fare la nostra partita contro un avversario forte, compatto e che gioca bene a calcio. Abbiamo le nostra armi e le useremo anche se non ho ancora deciso quale opzione utilizzare per affrontare il match. A Cittadella abbiamo sbagliato l’atteggiamento iniziale perché non si può concedere 10-15 minuti all’avversario, ma si è vista la voglia di giocare. Sistema di gioco? Possiamo anche giocare con altri moduli, abbiamo i giocatori adatti anche se forse qualcosa sul mercato è mancato, ma poco importa e siamo contenti della rosa. Ho tante idee in testa, ma non la bacchetta magica. - continua Zauri parlando dei singoli come riporta Pescarasport24.it - Balzano andrà valutato nella giornata di oggi con lo staff medico, gli altri stanno tutti bene e torna a disposizione anche Cisco. Brunori? Non lo si deve etichettare o bocciare perché sarebbe un errore, poi ovvio che a un attaccante si chiede di segnare, ma serve lasciarlo tranquillo e avere pazienza. Lo stesso vale per Maniero e Borrelli”.