Pescara, Zauri: "I gol fanno la differenza. Mercato? Mi aspetto qualcuno"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la batosta all'esordio con la Salernitana, il Pescara ha raccolto la prima vittoria tenendo testa ad un Pordenone presentatosi all'Adriatico senza timori reverenziali. Il tecnico Luciano Zauri nel post partita ha così analizzato la prestazione:

"La partita l'abbiamo preparata esattamente come il primo tempo -riporta Tuttopescaracalcio.com-, nella ripresa sono venute meglio alcune soluzioni. Poi i gol fanno la differenza. L'abbiamo sbloccata subito e pensavamo di averla indirizzata nel verso giusto. Loro hanno giocato un buon calcio, poi nel secondo tempo il 2-2 di Galano ha rimesso l'inerzia dalla nostra parte. Machin? E' di casa, conosce il Pescara, mi serviva un giocatore di qualità e fisico. Volevo sottolineare i cambi, chi è entrato ha fatto molto bene. Troppi centrocampisti? In mezzo al campo chiedevo gente di qualità, siamo in tanti e la gestione spetta a me. Chi le vuole giocare tutti non è nel posto giusto. Devo fare le mie scelte e loro devono essere bravi ad accettarle. Mercato? Chiedo qualcuno davanti che faccia la differenza, che sia Brignola o Di Gaudio non importa, l'importante è che faccia la differenza".