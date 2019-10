Pescara, Zauri: "Il risultato ci condanna. Memushaj? Nulla di grave"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Zauri, tecnico del Pescara, ha parlato così dopo la sconfitta patita contro la Juve Stabia: "Il risultato ci condanna, abbiamo subito due gol su ripartenze e questo la dice lunga su cosa volevamo fare e come avevamo impostato la partita. Abbiamo commesso degli errori ma ce l'abbiamo messa tutta anche in dieci. Abbiamo sofferto i duelli, la Juve Stabia ha giocatori rapidi che possono mettere in difficoltà chiunque. Non voglio parlare dei singoli, sul secondo gol abbiamo letto male la situazione perché abbiamo spalancato la porta agli avversari, lo stesso vale per il primo gol. Memushaj non stava bene, nulla di grave e speriamo di averlo per sabato. Le occasioni le abbiamo create: il risultato non dipende dagli avversari ma da noi".