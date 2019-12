© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Zauri, tecnico del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 0-0 contro il Chievo. Queste le sue parole, riportate da Rete8.it: "Il bilancio del girone d'andata è positivo, anche se avremmo potuto fare qualcosa in più. Abbiamo commesso qualche errore, io e il mio staff lavoriamo quotidianamente per migliorare. Sono moderatamente soddisfatto perché ci è mancato solo il gol.

Riferendosi a Memushaj, il grande escluso della gara dopo un battibecco proprio col mister nel corso dell'ultima sfida col Livorno, ha commentato: "I giocatori sono tutti uguali, ci sono delle regole che vanno rispettate. Con lui non c'è ancora stato un chiarimento, ma il caso si chiude qui".