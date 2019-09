Pescara, Zauri: "Nessuno mi ha chiesto di vincere il campionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del pareggio ottenuto tra le mura amiche contro la Virtus Entella, Luciano Zauri, allenatore del Pescara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo preso gol nell'unico tiro nella loro unica occasione. Non era semplice - riporta TuttoPescara - ma abbiamo mostrato grande carattere, nella ripresa abbiamo provato a vincere, ai punti meritavamo di più. Busellato? Volevo ordine e gamba in mezzo al campo, si allena bene e ha fatto quello che gli ho chiesto. Cisco? Il calcio è anche istinto, è scivolato, dispiace che prenderà forse due giornate, è entrato bene ma non siamo contenti dell'espulsione. Non è una sorpresa per me, sta bene, chi entra deve avere questo atteggiamento. La prestazione? Tutto sommato sono contento, a me nessuno ha chiesto di vincere il campionato, stiamo facendo un percorso, abbiamo fatto un punto contro la prima in classifica. Maniero? Ci ha provato, peccato. Turnover? Vediamo come stanno, può essere".