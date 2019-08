Pescara, Zauri: "Pordenone squadra quadrata, ma siamo fiduciosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie B contro il Pordenone: “Bettella c'è, è tra i convocati, non ci saranno Vitturini e Crecco per infortunio. Qualcosa si cambierà, ho avuto abbondanza negli ultimi giorni anche con i nuovi acquisti, stanno abbastanza bene, sono ragazzi che per motivi diversi non sono in condizione perfette, vediamo se portarli tutti o no".

Dei nuovi chi sarà convocato: "Tutti sono convocati, l'allenamento di oggi servirà anche per questo".

Quanti cambi ha intenzione di fare: "Non lo so, ieri c'hanno comunicato che potevano essere convocati i nuovi, in base anche a questo vediamo le scelte che farò. Ho qualche dubbio".

Sul mercato: "Quando mancano giocatori non è di chi non c'è, ma delle scelte che non si possono fare. Chocev e Melegoni non so quando torneranno. Otto arrivi sono tanti, ma alcuni sono arrivati ieri. Non vogliamo avere gente scontenta, qui c'è abbondanza, la qualità aumenta".

Che partita si aspetta: "Ci aspettavamo un altro inizio, vogliamo vincere e domani è questa la nostra ambizione. Il Pordenone è una squadra quadrata che ha battuto il Frosinone. Ha dell'organizzazione e della compattezza le sue armi, è una squadra costruita per fare bene, ma noi siamo in crescita e fiduciosi. La partenza falsa ha lasciato qualche strascico con qualche muso lungo, ma siamo ripartiti", riporta Tuttopescaracalcio.com.