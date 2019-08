Pescara, Zauri: "Potevamo fare meglio, meriti alla Salernitana"

Luciano Zauri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esordio amaro per il Pescara di Zauri, che inizia con un passo falso la nuova stagione cadendo per 3-1 all'Arechi contro la Salernitana. Al termine della gara il tecnico degli abruzzesi ha commentato con rammarico la gara ai microfoni di OttoChannel: "Dopo il pareggio credevamo di poter fare meglio, ci abbiamo provato. Abbiamo preso il 2-1 e poco dopo abbiamo subito il 3-1, dispiace perché ci siamo lasciati sorprendere per vie centrali, potevamo fare meglio. La Salernitana ha fatto un’ottima partita e ha meritato la vittoria. Siamo alla prima di campionato, è presto per dare giudizi. Le caratteristiche dei ragazzi della Salernitana le conoscevamo, quando lasciamo spazi a calciatori di gamba è ovvio che si soffre. Nel secondo gol si è visto, ma i meriti sono tutti della Salernitana perché i miei ce l’hanno messa tutta. Noi abbiamo preparato la partita per andare in avanti e ci siamo riusciti solo alcune volte, dispiace che il secondo gol sia arrivato così perché si poteva evitare".