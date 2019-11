Pescara, Zauri: "Primo giorno da mister? Grandinava, ero solo al campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Avevo sentito delle voci, poi un giorno mi chiamò il d.s., accennando alla necessità di parlare. Intuii. Mi montò l’adrenalina. E una mattina ero in sede, incrocio il presidente Sebastiani: “Luciano, guarda che la prima squadra la do a te, eh...””.

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, esordisce così il tecnico del Pescara Luciano Zauri, al suo debutto tra i pro. Un debutto dall’impatto particolare: “Grandinata memorabile a Pescara, chicchi come mele. Molti non arrivarono al campo. Per cui mi presentai... da solo. Pensai, “se inizia così...””.

Una nota poi a Massimo Oddo del Perugia, che presto sarà suo avversario, e con il quale proprio Zauri ha giocato e collaborato: “Un piacere, abbiamo condiviso molto tra Lazio e Pescara. Dopo Udine ci siamo lasciati bene, io gli ho spiegato che volevo fare un passo indietro, nelle giovanili. A volte per fare passi avanti devi farne all’indietro”.