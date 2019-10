Pescara, Zauri: "Salvezza? Le case si costruiscono dalle fondamenta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Zauri, tecnico del Pescara, ha parlato dopo la vittoria per 4-0 contro la capolista Benevento. Queste le parole riportate da PescaraSport24: "Prendo le critiche ed i complimenti, spero di avere sempre equilibrio che quello che fa la differenza. Oggi abbiamo offerto un grande gioco, cosa che i giocatori non vedevano da tempo. La testa però è già rivolta alla Juve Stabia. Nelle ultime gare era mancata compattezza, gli elementi oggi in campo hanno fatto bene. Borrelli lo conosco bene, ha fatto quello che gli ho chiesto. In campo dà l'anima, ha bisogno di crescere perché è giovane, non gli vanno date responsabilità. Fiorillo ha preso un pestone alla mano, valuteremo. La salvezza? Le case si costruiscono dalle fondamenta altrimenti crollano: partiamo dalla salvezza, poi vedremo".