Pescara, Zauri: "Vedo progressi, il tempo per migliorare c'è"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Deve dire addio alla Coppa Italia il Pescara, che ieri, nonostante una superiorità numerica, è caduto per mano dell'Empoli. A margine del match è stato questo il commento del tecnico degli abruzzesi Luciano Zauri: "Partiamo dalla fine. Sapevamo che l'Empoli è letale dai calci piazzati, ha degli ottimi tiratori, e probabilmente in certi casi è stato più merito loro che demerito nostro. In generale dispiace perché abbiamo giocato come volevamo e, nel complesso, direi che abbiamo fatto abbastanza bene, anche se su alcuni aspetti dobbiamo migliorare, siamo stati a esempio alle volte troppo bassi: ma abbiamo tempo per farlo. Nella ripresa poi abbiamo visto il giusto atteggiamento, con coraggio abbiamo preso campo e possesso, e dei progressi li ho visti, anche se ovviamente non si può essere felici della sconfitta".