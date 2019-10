© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Zauri, allenatore del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro l'Ascoli: "Il grande merito lo vorrei dare alla mia squadra per aver interpretato la partita in un certo modo, poi quando si vince è normale che sia tutto perfetto. Per l'intera gara abbiamo subito poco, è stata una settimana difficile ma i ragazzi hanno risposto sul campo. Questa è la cosa migliorare".

Ci avete creduto fino alla fine rispetto all'Ascoli?

"Noi dobbiamo salvarci, con questa idea e con questo approccio riusciremo a fare un campionato dignitoso. Se pensiamo di essere bravi sbagliamo tutto, stasera ho visto l'atteggiamento giusto. La vittoria credo che sia meritata".