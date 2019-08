Pescara, Zauri: "Vogliamo allestire un bel gruppo, non per forza di nomi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A termine del ritiro del Pescara, il punto della situazione, quando i primi impegni ufficiali si avvicinano, è tracciato da miste Luciano Zauri:

"Abbiamo svolto un ottimo lavoro, i carichi sono importanti ma è ovvio che ora abbiamo allentato e stiamo facendo cose diverse dal punto di vista fisico, il lavoro con la palla è aumentato quindi piano piano si vedrà un Pescara più veloce e frizzante. Mercato? La società sa cosa vogliamo, sta lavorando bene e con tranquillità, il tempo c'è: cerchiamo intanto l'esterno, poi per il resto ben vengano i giocatori bravi. Vogliamo allestire un bel gruppo, non per forza di nomi ma dei giocatori ci servono, anche se non vogliamo comprare tanto per fare, i ragazzi con cui lavoro stanno facendo bene. Anche in avanti i ragazzi stanno facendo bene, hanno voglia di mettersi tutti in gioco. Vedo grandi motivazioni, voglia di iniziare e fare sul serio".