© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone facendo il punto sulla situazione in casa abruzzese: “Palmiero è tra i convocati dopo un periodo di stop, ma è difficile che parta dall’inizio. Difesa a tre? È una possibilità, possiamo avere tante soluzioni tattiche, ma un modulo non esclude l’altro. Potrei anche rinunciare a una punta pesante e la cosa importante è tenere palla con qualità per provare a fare male all’avversario e proporre calcio. - continua Zauri come riporta Pescarasport24.it - Il Frosinone è una squadra solida ed efficace, non bella ma quadrata. Tranne il Benevento poi tutte le squadre al momento non hanno continuità”.