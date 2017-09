Pescara, Zeman scherza: “Pettinari c’è, partiamo in vantaggio di tre gol”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della gara contro il Perugia, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha così presentato l’impegno valido per la seconda giornata di Serie B: “Sono abbastanza contento, prima per il risultato della prima gara ma anche perché la mia squadra prova sempre a fare bene. Pettinari confermato? C’è, quindi partiamo con tre gol di vantaggio (sorride, ndr). Noi proveremo a fare il nostro lavoro, poi ogni gara dipende anche dall’avversario”.