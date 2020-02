Peurgia, Cosmi: "Col mercato messi a posto difesa e centrocampo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serse Cosmi, allenatore del Perugia, alla vigilia del match con la Juve Stabia è intervenuto in conferenza stampa: “Finalmente si è chiuso il mercato e questo è l'aspetto più importante per tutti, ma anche per noi e lo avevo detto che sarebbe stato necessario innanzitutto valutare le uscite prima di pensare alle entrate. Non si sono verificate le uscite, quindi è naturale che in entrata non ci siano stati certi movimenti. Ma gli acquisti comunque ci sono stati e ci hanno permesso di mettere a posto la difesa con Rajkovic e far arrivare Greco, che è il giocatore di esperienza che ci serviva a centrocampo. Certo, non credo fosse questo l'obiettivo della società, ma non è la prima volta che mi ritrovo con tanti giocatori e con una rosa non perfetta sui doppi ruoli. Non mi è mai capitato e se a qualcuno dei miei colleghi è capitato beato lui. Ma questo in alcun modo deve essere un alibi né per me né per il gruppo. Il numero di giocatori in rosa deve essere una motivazione per i calciatori di mettersi in mostra ancora di più. Fare l’allenatore significa fare delle scelte e sono contento di farle. La cosa più importante è creare una mentalità, abbiamo già creato i presupposti”.