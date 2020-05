Pillon: "A gennaio potevo tornare a Pescara, ma la società fece altre scelte"

vedi letture

L'allenatore Bepi Pillon nei giorni scorsi ha svelato un retroscena di mercato circa il proprio possibile ritorno sulla panchina del Pescara lo scorso gennaio: “Repetto mi aveva chiesto la disponibilità a tornare in caso di cambio di panchina. - spiega Pillon come riporta Tuttopescaracalcio.com - E io l'avevo data. Ma poi hanno fatto altre scelte”. Pillon firmò poi a metà febbraio con il Cosenza rimanendoci solo un mese decidendo di risolvere il contratto a causa dell'emergenza Coronavirus per tornare in Veneto dalla famiglia.