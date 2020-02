Pillon nel mirino del Cosenza. È testa a testa con Bisoli

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Dopo essere stato accostato nelle scorse settimane sia ad Ascoli che a Livorno, Giuseppe Pillon sembra essere il candidato forte per la panchina del Cosenza, qualora il club calabrese decidesse di esonerare Piero Braglia. Questo è quanto riportano i colleghi di SkySport che citano anche Pierpaolo Bisoli come altra idea dei Lupi. In seconda fila spazio a Stefano Colantuono e Alfredo Aglietti.