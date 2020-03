Pillon risolve con il Cosenza: "I soldi non sono la priorità, non avrei mai lasciato la famiglia"

Giuseppe Pillon, ormai ex tecnico del Cosenza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua scelta: "Ho rinunciato a dei soldi, certo, ma in questo momento non sono la priorità per me. Spero che la mia scelta venga rispettata. A casa ho una moglie e dei figli. Scherzi? Cosa pensavi che facessi? Fermarmi a Cosenza per mesi? Le persone a cui vuoi veramente bene devono essere sempre al primo posto, soprattutto in questi momenti complicati e di tensione. Io non le lascerei mai sole".