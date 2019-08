© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Lunga intervista quella che l'ex tecnico del Pescara Giuseppe Pillon ha rilasciato ai microfoni di pescarasport24.it. Parlando ovviamente della sua esperienza in Abruzzo:

"Speravo che dopo un anno e mezzo con ottimi risultati a Pescara avrei avuto la possibilità di allenare sin dall'inizio qualche squadra ma evidentemente mi reputano vecchio e perfetto per subentrare in corsa per risollevare qualche situazione difficile. Abbiamo fatto cose importanti a Pescara, centrando tutti gli obiettivi. Appena arrivato, in una situazione difficile abbiamo centrato la permanenza in B e poi l'anno scorso abbiamo avuto la concreta possibilità di andare in A, contro ogni pronostico iniziale. L'addio? Sapevo che se non avessi vinto il campionato le porte del Pescara per me sarebbero state chiuse, ho un'età tale da conoscere le dinamiche del calcio. Ma ho sempre dato tutto me stesso per la causa ed è questo ciò che conta. Zauri? Mi sembra una scelta assolutamente giusta, di continuità se vogliamo. Luciano è molto bravo e lo ha dimostrato con la Primavera. Parliamo di un ragazzo serio, uno che parla poco e lavora tanto. Conosce l'ambiente, i calciatori e tante dinamiche interne. Mi pare davvero la scelta migliore. La società come sempre sta allestendo una buona squadra".