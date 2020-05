Pillon: "Se il calcio riprende le venete possono dire la loro. Chievo, rosa competitiva"

vedi letture

Intervistato dal Corriere del Veneto, Giuseppe Pillon ha parlato della ripartenza dei campionati: "Se il calcio riprende quello veneto ha parecchio da dire. Se giochi ogni tre giorni le rose più larghe o le squadre avvezze al turnover sono avvantaggiate. Mi viene in mente il Cittadella. Di solito quando fa tre gare in una settimana Venturato cambia 4-5 giocatori. Un turnover fatto bene, perché che giochi uno o l’altro l’impianto resta radicato. Il Chievo? Qualche alternativa ce l’ha anche Aglietti, rosa competitiva. Lui poi è già entrato in corsa all’Hellas, l’anno scorso, vincendo i playoff: sa come vincere subito e questo sarà il tema fondamentale se ricominciano i tornei".