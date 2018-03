Pillon sul barese Brienza: "In carriera non è stato fortunatissimo"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il tecnico Giuseppe Pillon, attraverso Tuttobari.com, ha parlato del fantasista del Bari Franco Brienza. "Franco non è solo un bravo giocatore. E' un ragazzo straordinario e posso dire di aver avuto un ottimo rapporto con lui. Ho avuto la fortuna di allenarlo sia ad Ascoli che a Reggio Calabria. Lo stimo davvero tanto. Ha qualità incredibili e penso che in carriera non sia stato fortunatissimo. Non sono in tanti a fare la differenza a 39 anni in un campionato difficile come la Serie B", le parole di Pillon.