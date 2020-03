Pillon sul Cosenza: "È stata una mia scelta, il presidente e il ds mi hanno ascoltato e capito"

L'ormai ex tecnico del Cosenza Giuseppe Pillon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua scelta di tornare dalla famiglia: "Quella col Chievo era una partita che bisognava giocare, sembrava dovessimo farlo a tutti i costi. Ci siamo messi la mascherina e i guanti e siamo andati a prendere l'aereo per Bergamo. Siamo atterrati esattamente lì e c'era molta preoccupazione tra noi: c'è chi ha figli, una famiglia. Abbiamo finito la sfida e nel post gara io sono andato direttamente a casa, restando così a Treviso. Sennò ti immagini? Sarei dovuto tornare a Cosenza e trascorrere un periodo di auto-isolamento lontano dai miei cari. Chissà per quanto. Qualche giorno fa ho chiamato prima il ds Trinchera e poi il presidente e ho spiegato loro la situazione. Mi hanno ascoltato, hanno capito: hanno accettato la mia scelta".