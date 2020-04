Pillon sul Covid-19: "Fossi rimasto a Cosenza non sarei potuto rientrare a Treviso"

vedi letture

In un'intervista rilasciata a tuttobari.com, mister Giuseppe Pillon è tornato a parlare del suo addio con il Cosenza, non legato ai risultati che tardavano ad arrivare ma all'emergenza sanitaria che ha scatenato il Coronavirus: "Si è trattato di una scelta di vita. Non me la sono sentita di restare lontano dalla mia famiglia, in un momento complicato come questo. La mia testa era accanto ai miei cari, e se fossi rimasto in Calabria non avrei più potuto raggiungerli qui, a Treviso. Non avevo la concentrazione giusta per continuare a lavorare in questa situazione. Ho preferito tornare a casa.”