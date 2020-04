Pinna: "Futuro? Accetterò ciò che verrà. L'Empoli ha il diritto di riscatto"

Dalle pagine di Pianeta Empoli arrivano alcune dichiarazioni di Simone Pinna, talento del Cagliari approdato in Toscana lo scorso gennaio in prestito, sul momento attuale e sul suo futuro: "Viviamo una situazione surreale. Sono rimasto ad Empoli, non avrebbe avuto senso rientrare a casa per fare la quarantena e rifarla al rientro. Empoli? Sono contento di essere qui, gioco per una società importante e fare esperienza. Per la prima volta sono uscito dalla Sardegna, qualche infortunio mi ha fermato ma sta andando bene. Non meritiamo questa posizione, speriamo di recuperare posizioni in classifica. Futuro? Accetterò quello che verrà. L'Empoli ha il diritto di riscatto, dovremo valutare tutto insieme al Cagliari. Il direttore Carli mi ha consigliato di venire qui, è una piazza ideale per un giovane. Tanti sono cresciuti e migliorati in maglia azzurra"