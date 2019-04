© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Palermo Roberto Pirrello attraverso i propri canali social ha parlato dell’emozione per il suo primo gol con la maglia rosanero che però non è servito per evitare la sconfitta contro il Pescara: “Aspettavo quel momento da sempre. Per qualsiasi difensore non può essere una priorità quella di segnare, ma realizzare il primo gol con la maglia dei propri sogni è un'emozione che è impossibile raccontare con le parole. La felicità, però, è svanita in fretta. Resta l'enorme rammarico di aver visto trasformare una possibile vittoria in una beffarda sconfitta. Adesso è vietato mollare, restano ancora sette battaglie e la nostra corsa continua. Tutti insieme verso un unico grande obiettivo!"