Pisa, 3… 2… 1. Quei rossi che nell’arco del campionato pesano

Dopo tre lunghe giornate (con tanto di ricorso respinto, uno dei pochi non accolti in Serie B), nello sfortunato scontro di Crotone, il Pisa ha ritrovato il perno della trequarti Danilo Soddimo, che ha scontato la pesante squalifica rimediata nel match contro il Chievo Verona.

Elemento importante, soprattutto in vista del delicato derby di sabato contro il Livorno, ma per mister Luca D’Angelo, tanti grattacapi saranno da risolvere. Perché il giudice sportivo sembra una sentenza fissa per la formazione nerazzurra.

Che paga caro il post Crotone, con Marius Marin appiedato per due giornate, mentre un turno dovranno scontarlo Francesco Belli – con la tegola sull’out di destra qualora non recuperasse dall’infortunio Samuele Birindelli – e Nicholas Siega.

Rientrerà però Michael Fabbro, che in Calabria non aveva giocato sempre per provvedimenti del giudice sportivo.

Un girone di ritorno, insomma, che ha visto i Pisa spesso decimato dalle squalifiche. Il 2020, infatti, si era aperto con le indisponibilità di Ramzi Aya (poi passato alla Salernitana) e Gaetano Masucci, era proseguito poi con un primo stop del già citato Siega, con uno di Michele Marconi cui aveva fatto eco Marin fino poi ad arrivare con la recente cronaca già detta.

Il far di necessità virtù è comunque una specialità del tecnico. E per il derby così dovrà essere.

Anche se stavolta D’Angelo dovrà fare a meno di un’importante spalla, il suo vice Riccardo Taddei. Il motivo? Due giornate di squalifica...