Pisa, attacco dimezzato. D'Angelo deve aggrapparsi a Moscardelli

Non è una chiusura d’anno positiva per il Pisa dal punto di vista degli infortuni. Dopo il bomber Michele Marconi, che ne avrà per un mese, il tecnico D’Angelo perde infatti anche Gaetano Masucci, almeno 15 giorni di stop prima di riprendere ad allenarsi, e si trova con gli uomini contati davanti per affrontare le ultime quattro gare dell’anno contro Trapani, Cosenza, Ascoli e Frosinone.

A disposizione dell’allenatore nerazzurro infatti restano Davide Moscardelli, sei presenze (ma appena 280 minuti) e zero gol, Michael Fabbro, otto presenze (337 minuti) e una rete, e Raul Asencio giocatore mai entrato nei piani del club con appena 52 minuti in campionato spalmati su tre gare. D’Angelo dovrà quindi studiare bene le alternative per sopperire al meglio all’assenza della coppia titolare in avanti con la possibilità di un cambio di modulo che preveda un’unica punta – Moscardelli il favorito – con due rifinitori , Siega e Minesso, alle sue spalle. Un bel grattacapo in un momento delicato della stagione e con due scontri diretti in vista.