Pisa, Aya: "Cercavo il gol, siamo stati bravi a non mollare"

© foto di Giuseppe Scialla

Il difensore del Pisa Ramzi Aya ha analizzato in zona mista il successo contro lo Spezia: "Emozionante il gol, lo cercavo, mi alleno per questo. Avevo fatto una promessa a mia figlia e sono riuscito a mantenerla. Il gol è per lei e per mia moglie. Tutte le partite di B presentano delle difficoltà, abbiamo fatto un buon primo tempo - evidenzia TuttoPisa.com - nel secondo ci hanno messo in difficoltà soprattutto sugli esterni perdendo lucidità. Sappiamo di dover migliorare, subiamo troppi gol, questa vittoria calza a pennello in vista della sosta in cui riposeremo e cercheremo di lavorare per fare meglio. Perdere anche oggi sarebbe stato pesante anche per la classifica. Ce la siamo cercata, siamo stati bravi a non mollare nel momento in cui tanti avrebbero mollato e siamo riusciti a ribaltarla".