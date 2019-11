Pisa, bandiere rossocrociate fuorilegge. Tifosi rischiano la multa

I tifosi del Pisa che allo stadio Euganeo hanno sventolato le bandiere rossocrociate simbolo dell’antica repubblica marinara della città toscana rischiano di essere multati dalla questura della città veneta. Il motivo? La bandiera in questione sarebbe ritenuta fuorilegge poiché non era stato autorizzato il suo ingresso nel settore ospite. Una decisione non nuova visto che in precedenza la questura aveva esortato i tifosi di casa a non esporre la bandiera col leone di San Marco simbolo non solo di Venezia, città colpita dall’ondata del maltempo verso cui i tifosi patavini volevano esprimere solidarietà, ma dell’intera regione. Tutto ciò perché fra le norme dell’Osservatorio ce n’è una che recita che “non si possono esibire bandiere che non rappresentino la propria squadra o il paese di provenienza: teoricamente sarebbero quindi escluse anche le effigi comunali, provinciali o regionali, a meno che non si faccia richiesta presso le autorità di Pubblica Sicurezza per poterle introdurre sugli spalti”.

Una decisione che ha fatto montare su tutte le furie il presidente pisano Giuseppe Corrado che ha così commentato come riporta Pisatoday.it: “Pisa, il Pisa e i pisani si identificano nei colori nerazzurri e nella bandiera rossocrociata. Chi pensa di poter guadagnare visibilità mediatica attorno ad un simbolo storico della città e dell’intero paese prende un grosso abbaglio. - continua il numero uno nerazzurro – Il simbolo della città fa inoltre parte dello stemma societario ed è da sempre sulle maglie da gioco. Pensare di fare polemica su questo argomento è completamente sbagliato”.